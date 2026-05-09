Путин рассказал, о чём говорил с иностранными лидерами в Москве 9 Мая
Значимость Дня Победы была в центре обсуждения в ходе двусторонних встреч с лидерами государств, прибывших в Москву 9 Мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны была сохранена и послужила базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось», — сказал глава государства.
Путин также отметил, что на встречах обсуждались и двусторонние отношения. Особое внимание уделили сотрудничеству с ближайшими союзниками и партнёрами — Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. По словам президента, товарооборот с Белоруссией превышает 50 миллиардов долларов, а с Казахстаном и Узбекистаном у России хорошие инвестиционные планы, так как их экономики быстро растут.
Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским в Кремле вполне возможна. Российский лидер заявил, что он не настаивает на личной встрече с главой киевского режима, но и не отвергает такую возможность, подчеркнув, что если Зеленский этого жаждет, то может приехать в Москву, а встреча в третьей стране должна стать окончательной точкой для подписания мирного договора.
