Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля. Военнослужащие роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня. Глава государства преклонил перед ним колено.

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © Life.ru

22 июня в России вспоминают начало Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

День памяти и скорби был включен в перечень памятных дат России в 2007 году. С 2020 года по всей стране в 12:15 по московскому времени проходит минута молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио было объявлено о начале войны.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата появился у Кремлевской стены в 1967 году. Прах неизвестного бойца был перенесен сюда из братской могилы в Подмосковье, а центральным элементом комплекса стал Вечный огонь. С 1997 года у мемориала несет службу постоянный почетный караул — Пост №1.