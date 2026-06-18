22 июня 2026 — 85 лет с начала Великой Отечественной. Как почтить память в День скорби Оглавление Что случилось 22 июня 1941 года Почему 22 июня — День памяти и скорби Акции и мероприятия 22 июня 2026 года «Свеча памяти» Минута молчания Концерты-реквиемы и реконструкции Как почтить память: инструкция Что помнить молодым Часто задаваемые вопросы Когда День памяти и скорби в 2026 году? Во сколько началась война? Когда минута молчания? Как участвовать в «Свече памяти» онлайн? Какие ещё проходят мероприятия? Почему 22 июня? Кто первым принял удар? Что сказал Молотов по радио? Сколько длилась война? Как установили День памяти и скорби? Заключение 22 июня 2026 года — 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. История даты, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», инструкция, как почтить героев, — в материале Life.ru. 17 июня, 22:15 22 июня 2026: День памяти и скорби — как почтить память павших. Обложка © РИА Новости / Екатерина Штукина

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, Германия напала на Советский Союз. Началась великая битва, вошедшая в историю нашей страны как Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва эта продлится 1418 дней. Что погибнут 27 миллионов. Что война станет самой кровавой в истории.

Каждый год в этот день мы зажигаем свечи. В 12:15 замираем на минуту. Давайте вспомним ещё раз, что случилось в тот день, почему мы называем его Днём памяти и скорби и как в 2026 году можно почтить память тех, кто не вернулся.

Что случилось 22 июня 1941 года

21 июня 1941-го была суббота. Обычный летний день. В школах — выпускные. В театрах — премьеры. В парках — кино, мороженое. На Балтийском флоте только что завершились учения. Никто не знал, что через несколько часов мир перевернётся.

Вечером того же дня бойцы Сокальской комендатуры задержали немецкого перебежчика. Он вплавь пересёк реку Буг и сдался пограничникам. Назвался Альфредом Лисковым. Говорил, что завтра в 4 утра немцы начнут войну. Ему не поверили.

В 0:30 из Москвы передали Директиву № 1: привести войска в боевую готовность. Но довести её до частей не успели.

В 3:07 командующий Черноморским флотом Октябрьский позвонил начальнику Генштаба Жукову: «Со стороны моря приближается большое количество неизвестных самолётов».

В 4:00 утра немецкая артиллерия открыла огонь по всему фронту. Брестская крепость была в эпицентре удара. Снаряды рвались на плацу, в казармах. Повреждён водопровод. Нарушена связь.

В 4:15 немецкая авиация бомбит Киев, Минск, Ригу, Севастополь, Кронштадт.

22 июня 2026 — 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Фото © РИА Новости / Казимир Лишко

Первыми удар приняли пограничники. Немецкий генштаб планировал расправиться с ними за полчаса. Пограничники держались часами. Застава старшего лейтенанта Сивачёва к полудню уже больше девяти часов вела бой. Замполитрука 7-й заставы Василий Петров, когда кончились патроны, взорвал себя гранатой вместе с группой врагов.

В 12:15 по радио выступил нарком иностранных дел Молотов. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра... германские войска напали на нашу страну». Голос его дрожал, но он закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния. СССР остался один на один с нацистской Германией.

Почему 22 июня — День памяти и скорби

Сначала дату называли иначе. В 1992 году 22 июня объявили Днём памяти защитников Отечества. А в 1996 году президент Ельцин подписал указ: отныне это День памяти и скорби.

В этот день по всей стране приспускают флаги. Телевидение и радио отказываются от развлекательных программ. В 12:15 — минута молчания. Именно в этот час в 1941-м объявили о нападении.

Символично, что 22 июня — день летнего солнцестояния. Самая короткая ночь в году. И именно в эту ночь тишину разорвали бомбёжки. «До войны» и «после войны» сошлись в одной точке.

Акции и мероприятия 22 июня 2026 года

В 2026-м — 85-я годовщина. По всей стране проходят памятные акции.

«Свеча памяти»

В ночь с 21 на 22 июня. В России — уже 18-й раз.

Офлайн: ночью и утром люди приходят к мемориалам с живыми свечами. В некоторых городах — забеги со свечами. Выкладывают из свечей слово «Помним».

Онлайн: на сайте деньпамяти.рф нажать кнопку «Зажечь свечу». На карте загорается огонёк. Рядом — счётчик тех, кто сказал «Я помню».

Минута молчания

Акция «Свеча памяти» 22 июня 2026: где и как проходит. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

22 июня в 12:15 по московскому времени жизнь замирает. В этот час в 1941-м объявили о нападении. Остановитесь. Встаньте. Вспомните.

Концерты-реквиемы и реконструкции

У Ржевского мемориала — концерт-реквием. В Брестской крепости — реконструкция обороны. В Хабаровске — ночной забег. В регионах — возложения цветов, митинги, выставки. Время и место уточняйте на сайтах вашего города.

Как почтить память: инструкция

Придите к мемориалу. Возложите цветы к Вечному огню.

Возложите цветы к Вечному огню. Зажгите свечу. Живую — у мемориала. Виртуальную — на деньпамяти.рф.

Живую — у мемориала. Виртуальную — на деньпамяти.рф. Остановитесь в 12:15. Отложите дела. Помолчите.

Отложите дела. Помолчите. Расскажите детям. Поделитесь семейными историями.

Поделитесь семейными историями. Посмотрите трансляцию. Многие регионы показывают церемонии онлайн.

Что помнить молодым

22 июня — не просто дата. Это день, когда почти каждое семейное древо обрывается на ком-то из предков.

Ветеранов остаётся всё меньше. Но память остаётся — в книгах, фильмах, в семейных архивах. Молодое поколение должно знать правду о войне. Не по учебникам, а через живые истории. Через те самые свечи, которые зажигают по всей стране.

Часто задаваемые вопросы

Когда День памяти и скорби в 2026 году?

Памятные мероприятия 22 июня 2026 в регионах. Фото © ТАСС / Елена Мельникова

22 июня. 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Во сколько началась война?

В 4 утра 22 июня 1941 года Германия напала на СССР без объявления войны.

Когда минута молчания?

22 июня в 12:15 по московскому времени.

Как участвовать в «Свече памяти» онлайн?

На сайте деньпамяти.рф нажать «Зажечь свечу».

Какие ещё проходят мероприятия?

Возложение цветов, концерты-реквиемы, реконструкции, забеги со свечами. Флаги приспускают, развлекательные мероприятия отменяют.

Почему 22 июня?

Потому что в этот день в 1941-м началась война. И это день летнего солнцестояния — самая короткая ночь в году.

Кто первым принял удар?

Пограничники. Держались часами против немецких планов в полчаса.

Что сказал Молотов по радио?

В 12:15 объявил о нападении. А в конце провозгласил: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Сколько длилась война?

1418 дней и ночей. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го.

Как установили День памяти и скорби?

В 1992 году это был День памяти защитников Отечества. В 1996 году — переименован в День памяти и скорби (Указ президента № 857).

Заключение

22 июня 2026 года — 85 лет с начала войны. 27 миллионов погибших. 1418 дней боли. Зажгите свечу. В 12:15 почтите память погибших минутой молчания. Расскажите детям о тех, кто отстоял нам мир. «И если слышите поющих соловьёв, то знайте — это песнь погибшего солдата»...

Авторы Андрей Соколов