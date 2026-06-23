«Сомненья нет»: Путин заявил, что в ходе СВО «мы придём, куда нужно»

Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с выпускниками военных вузов чётко обозначил дальнейший ход спецоперации. По словам главы государства, российская армия последовательно выполняет поставленные задачи, несмотря на попытки противника дестабилизировать обстановку внутри страны.

Глава РФ пояснил, что участившиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру имеют единственную цель — спровоцировать панику и посеять неуверенность в действиях Минобороны. Однако подобные методы не дают желаемого результата для инициаторов провокаций.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что Киев намеренно пытается игнорировать реальную картину боевых действий. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения развивается в пользу РФ, где «там же долбят наши ребята каждый день, каждый божий день».

Президент выразил твёрдую уверенность в неизбежности выполнения всех стратегических задач. На реплику одного из молодых офицеров о готовности помогать, лидер страны ответил однозначно: «Я не сомневаюсь, сомненья нет».

Итоговый посыл выступления прост: Россия планомерно продолжает движение к намеченным рубежам. Путин резюмировал, что российские вооруженные силы обязательно «придут, куда нужно», невзирая на любые внешние попытки помешать этому процессу.

Ранее Путин назвал ключевой фактор, который, по его мнению, обеспечивает результативность специальной военной операции. Глава государства заявил, что основой успеха остаются воинские коллективы. Особую роль, подчеркнул президент, играют офицеры, которые руководят подразделениями и несут ответственность за выполнение поставленных задач.