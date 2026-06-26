Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:42

ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК и ТЭК Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам, которые используются украинскими формированиями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 по 26 июня текущего года в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооружёнными силами РФ нанесены пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В ходе серии атак были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора. Также под удар попали элементы транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались украинскими вооружёнными формированиями. Отдельно сообщается об ударах по складам боеприпасов и горючего, а также по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия.

Кроме того, цели включали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В министерстве подчеркнули, что действия носили ответный характер и были связаны с атаками по гражданским объектам на территории России.

Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску
Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску

Ранее сообщалось, что по Кременчугу в Полтавской области был нанесён комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. Основными целями стали нефтеперерабатывающий завод и местная ТЭЦ. После атак в городе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и частичные отключения водоснабжения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar