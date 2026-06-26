ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК и ТЭК Украины

Вооружённые силы России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам, которые используются украинскими формированиями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 по 26 июня текущего года в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооружёнными силами РФ нанесены пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В ходе серии атак были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора. Также под удар попали элементы транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались украинскими вооружёнными формированиями. Отдельно сообщается об ударах по складам боеприпасов и горючего, а также по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия.

Кроме того, цели включали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В министерстве подчеркнули, что действия носили ответный характер и были связаны с атаками по гражданским объектам на территории России.

Ранее сообщалось, что по Кременчугу в Полтавской области был нанесён комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. Основными целями стали нефтеперерабатывающий завод и местная ТЭЦ. После атак в городе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и частичные отключения водоснабжения.