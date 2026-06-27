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Опубликовано 27 июня, 09:18

Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис на Украине: разрушены объекты в 148 районах

Смертоносный «русский квартет» поразил топливные объекты и гнёзда дроноводов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам, связанным с подготовкой запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ… а также пунктам временной дислокации… в 148 районах», — доложили в Минобороны РФ.

Для удара были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России.

На видео сняли удар российской авиации по Славянской ТЭС авиабомбами ФАБ-1500
На видео сняли удар российской авиации по Славянской ТЭС авиабомбами ФАБ-1500

Ранее в Минобороны России доложили, что авиация поразила пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. Разведка выявила там позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По целям применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции — объективный контроль подтвердил прямые попадания.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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