Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис на Украине: разрушены объекты в 148 районах

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам, связанным с подготовкой запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ… а также пунктам временной дислокации… в 148 районах», — доложили в Минобороны РФ.

Для удара были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России.

Ранее в Минобороны России доложили, что авиация поразила пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. Разведка выявила там позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По целям применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции — объективный контроль подтвердил прямые попадания.