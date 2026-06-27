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Опубликовано 27 июня, 08:01

На видео сняли удар российской авиации по Славянской ТЭС авиабомбами ФАБ-1500

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская авиация ударила по местам размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Авиация России разбила позиции 81-й бригады ВСУ на Славянской ТЭС. Видео © Telegram / Минобороны России

Для удара применили три авиабомбы ФАБ-1500, оснащённые модулем планирования и коррекции. Средства контроля подтвердили прямые попадания по целям.

Николаевка традиционно рассматривается в качестве одного из ключевых опорных пунктов на ближних подступах к Славянску. Географическое положение этого населённого пункта делает его важным звеном в системе обороны и логистики, поскольку контроль над ним напрямую влияет на возможность маневра силами в данном районе.

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До этого в сети появились кадры работы российской авиации по укреплениям ВСУ в районе Николаевки. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео массированного удара ФАБ-1500 по местам базирования 81-й отдельной аэромобильной бригады. По его данным, лётчики били по долговременным укреплениям, которые противник оборудовал на территории Славянской ТЭС и рядом с ней.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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