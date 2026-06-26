«Как по линеечке»: Появились кадры разноса укрепрайона ВСУ на территории ТЭС

В сети появились кадры боевой работы российской авиации по укреплённым позициям украинских формирований в районе Николаевки. На видео запечатлён массированный удар по пунктам временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Опубликованы кадры ударов ФАБ по укреплениям ВСУ под Николаевкой. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Видеоматериалы опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале. По его данным, наши лётчики нанесли удары по долговременным фортификациям, которые противник оборудовал на территории Славянской ТЭС и прилегающих территориях.

Станция, остановленная ещё в апреле, долгое время использовалась киевским режимом как укреплённый узел. Однако работа ВКС по «разбору» этих сооружений ведётся системно, а опубликованные кадры наглядно демонстрируют её эффективность.

«Три ФАБ-1500 с УМПК как по линеечке. Шансов спастись — нет» — написал Поддубный, комментируя результаты боевой работы авиации. Противник продолжает нести потери в живой силе и технике на этом направлении.

Напомним, в Минобороны России сообщило, что авиационные средства поразили пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. Разведка выявила там позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По целям применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции — объективный контроль подтвердил прямые попадания.