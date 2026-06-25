Российские военные отбивают все попытки атак ВСУ на Купянском направлении. Украинская бригада «Хартия» несёт тяжёлые потери, заявил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Высокий уровень потерь в бригаде обусловлен бессмысленными штурмами на Купянском направлении. Все эти попытки своевременно пресекаются российскими военнослужащими, а «Хартия» несёт несоизмеримо тяжёлые потери», — сказал он.

Лисняк добавил, что украинская бригада остро нуждается в донорской крови. Родственникам военных из других регионов поступают предложения приехать в Харьков и сдать кровь, так как местных жителей становится всё меньше.

Ранее сообщалось, что украинская сторона начала использовать тяжёлые дроны на оптоволокне, чтобы обойти российскую радиоэлектронную борьбу, но наши войска нашли способ противодействовать. Против БПЛА применяют комплексы РЭБ, FPV-дроны, зенитные орудия и пулемёты. Главная задача — уничтожить беспилотники ВСУ ещё на подлёте.