Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки в Константиновке освобождено 127 зданий, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что активные действия ведутся на всех направлениях внутри населённого пункта. В юго-западной его части продолжается зачистка и ликвидация разрозненных групп противника.

Потери украинской стороны в живой силе составили до 90 военнослужащих. Кроме того, уничтожены артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Российские бойцы планомерно выдавливают врага из городской застройки, не снижая темпа наступательной операции. Контроль над населённым пунктом методично переходит под контроль ВС РФ.

Ранее выяснилось, что при освобождении Константиновки у взятых в плен украинских военнослужащих нашли запрещённые вещества и иностранное оружие. Среди изъятого — нестандартная экипировка, техника и наркотические препараты, которые уже направлены на экспертизу. По мнению офицера, наличие подобных средств указывает на централизованную систему снабжения ими в рядах ВСУ. Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало о применении противником психостимуляторов для повышения боеспособности.