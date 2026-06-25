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25 июня, 10:51

Армия России продолжает методично брать под контроль Константиновку

ВС РФ освободили 127 зданий и уничтожили до 90 бойцов ВСУ в Константиновке

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки в Константиновке освобождено 127 зданий, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что активные действия ведутся на всех направлениях внутри населённого пункта. В юго-западной его части продолжается зачистка и ликвидация разрозненных групп противника.

Потери украинской стороны в живой силе составили до 90 военнослужащих. Кроме того, уничтожены артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Российские бойцы планомерно выдавливают врага из городской застройки, не снижая темпа наступательной операции. Контроль над населённым пунктом методично переходит под контроль ВС РФ.

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Ранее выяснилось, что при освобождении Константиновки у взятых в плен украинских военнослужащих нашли запрещённые вещества и иностранное оружие. Среди изъятого — нестандартная экипировка, техника и наркотические препараты, которые уже направлены на экспертизу. По мнению офицера, наличие подобных средств указывает на централизованную систему снабжения ими в рядах ВСУ. Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало о применении противником психостимуляторов для повышения боеспособности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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