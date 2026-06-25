При освобождении Константиновки в Донецкой народной республике у захваченных украинских военнослужащих обнаружили запрещённые вещества и иностранное вооружение. Об этом заявил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

«У пленных находили много всего: и вещи нестандартные, и технику, и вооружение, и, естественно, наркотические вещества. Ну, всё это было передано на экспертизу», — рассказал офицер о ходе освобождения города.

По словам военного, наличие запрещённых препаратов у служащих украинской армии прямо указывает на существование централизованной системы снабжения подобными средствами. В российском военном ведомстве ранее неоднократно сообщали, что ВСУ применяют психостимуляторы и другие запрещённые вещества, чтобы повысить боеспособность личного состава.