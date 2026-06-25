Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:27

У пленённых в битве за Константиновку солдат ВСУ нашли наркотики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

При освобождении Константиновки в Донецкой народной республике у захваченных украинских военнослужащих обнаружили запрещённые вещества и иностранное вооружение. Об этом заявил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

«У пленных находили много всего: и вещи нестандартные, и технику, и вооружение, и, естественно, наркотические вещества. Ну, всё это было передано на экспертизу», — рассказал офицер о ходе освобождения города.

По словам военного, наличие запрещённых препаратов у служащих украинской армии прямо указывает на существование централизованной системы снабжения подобными средствами. В российском военном ведомстве ранее неоднократно сообщали, что ВСУ применяют психостимуляторы и другие запрещённые вещества, чтобы повысить боеспособность личного состава.

«Не чувствуют ни боли, ни усталости»: Боевики ВСУ под наркотиками убили пенсионерку в ДНР
«Не чувствуют ни боли, ни усталости»: Боевики ВСУ под наркотиками убили пенсионерку в ДНР

Ранее стало известно, что 99% пропавших на Украине колумбийских наёмников остаются ненайденными. Два погибших уже доставлены на родину. С третьим возникли бюрократические проблемы. Мендиганьо упомянула это в своём комментарии. Местонахождение остальных пока неизвестно. Поиски продолжаются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar