Военные РФ научились укрощать вражеских «Бабок-Ёжек» на оптоволокне

Украинская сторона начала применять тяжёлые коптеры на оптоволокне, пытаясь снизить эффективность средств радиоэлектронной борьбы РФ, однако наши войска смогли найти управу. Об этом заявил командир взвода ПВО мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Варяг, его цитирует Минобороны РФ.

«Противник начал делать на оптоволокне дроны, свои «Бабки-Ёжки». Пятьдесят на пятьдесят, чтобы его РЭБ не глушил», — отметил солдат.

Для противодействия вражеским дронам наши военные применяют комплексы радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, зенитные орудия и пулемётные расчёты. Варяг подчеркнул, что главная задача — уничтожить дроны ВСУ ещё на подлёте к цели.