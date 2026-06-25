«Герани-2» нанесли удары по используемым ВСУ заправкам в Николаевской области
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Российские военные поразили в Николаевской области автозаправочные станции, используемые в интересах ВСУ. Целью «Гераней-2» стало нарушение снабжения топливом украинских формирований, сообщили в Минобороны РФ.
Российские «Герани-2» лишают ВСУ топлива. Видео © Минобороны РФ
«Минобороны России опубликовало кадры поражения расчётами ударных БПЛА «Герань-2» автозаправочных станций в Николаевской области. Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Казанка Николаевской области с помощью ударного БПЛА «Герань-2». В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского ВПК.
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