Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 16:52

«Герань» точным ударом устроила блэкаут на предприятиях ОПК под Николаевом

ВС РФ поразили электроподстанцию в Николаевской области «Геранью-2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Казанка Николаевской области с помощью ударного БПЛА «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооружённых формирований Украины», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

За сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО более 1455 военнослужащих
За сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО более 1455 военнослужащих

Ранее российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где, по данным источников, хранились ракеты и беспилотники ВСУ. Точные авиаудары поразили объекты в селе Мартовое. В частности, там хранились установки американской РСЗО HIMARS и БПЛА «Лютый». Этим вооружением наносились удары по Белгородской, Курской, Брянской и другим областям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar