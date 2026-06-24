В Харьковской области уничтожены склады с ракетами и дронами, которыми ВСУ били по приграничью РФ

Российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где, по данным источников, хранились ракеты и беспилотники ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Источник телеграм-канала сообщил, что точными авиаударами были поражены объекты в селе Мартовое. Утверждается, что на складах находились установки американской РСЗО HIMARS и беспилотники типа «Лютый». Именно этим вооружением наносились удары по Белгородской, Курской, Брянской и другим областям.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более 100 украинских дронов в Харьковской области. По данным командира подразделения с позывным Сват, среди сбитых целей было свыше 55 тяжёлых беспилотников типа «Баба-яга», а поражение осуществлялось различными способами, включая дистанционный подрыв, таран и сброс боеприпасов с FPV-дронов, при этом в ночное время применялись аппараты с тепловизорами.