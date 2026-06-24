Дроноводы «Севера» приземлили более 100 беспилотников ВСУ за июнь

Операторы беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более 100 украинских дронов в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Сват в беседе с журналистом РИА «Новости».

По его данным, среди сбитых дроноводами «Севера» целей — свыше 55 тяжёлых беспилотников типа «Баба-яга». Оценка приведена за период с начала июня. Командир уточнил, что поражение целей осуществлялось различными способами, включая дистанционный подрыв, таран и сброс боеприпасов с FPV-дронов. В ночное время применялись аппараты с тепловизорами.

Он отметил, что система взаимодействия расчётов позволяет оперативно выявлять и уничтожать цели. По его словам, от обнаружения до поражения процесс работает слаженно. Регулярная подготовка личного состава и обновление данных о средствах противника повышают эффективность работы подразделения.

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