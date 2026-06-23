В Запорожской области усилили борьбу с дронами ВСУ Hornet после атак на трассы

В Запорожской области украинские военные всё чаще используют беспилотные летательные аппараты типа Hornet, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В своём канале на платформе «Макс» он отметил, что российские силы противовоздушной обороны всё чаще уничтожают дроны именно этой модели.

«Все БПЛА противника подлежат безусловному уничтожению. Фиксируем участившиеся случаи применения типа Hornet», — сообщил Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что бойцы мобильных огневых групп, которые несут круглосуточное дежурство на трассах, хорошо изучили уязвимости данных беспилотников. Они действуют на опережение, минимизируя угрозу для мирного населения и инфраструктуры.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за шесть часов сбили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями России, Абхазии и Чёрного моря. Инциденты произошли над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Крым и Абхазия, а также над акваторией Чёрного моря.