За шесть часов над регионами России сбили 31 украинский БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов сбили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями России, Абхазии и Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инциденты произошли над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Крым и Абхазия, а также над акваторией Чёрного моря. По данным ведомства, все цели были сбиты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Представители Следственного комитета России завели дело о теракте из-за массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые, а число пострадавших устанавливается.