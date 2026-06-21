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Регион
21 июня, 12:41

СК завёл дело о теракте после украинской атаки на Керченский полуостров

Керченский полуостров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

Керченский полуостров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

СК России возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Керченский полуостров. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Количество пострадавших уточняется.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

После атаки дронов в Крыму госпитализированы 14 человек, среди них двое детей
После атаки дронов в Крыму госпитализированы 14 человек, среди них двое детей

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром 21 июня Керченский полуостров атаковали украинские беспилотники. По его словам, погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения. Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших.

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Наталья Демьянова
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