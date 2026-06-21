СК завёл дело о теракте после украинской атаки на Керченский полуостров
Керченский полуостров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva
СК России возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Керченский полуостров. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Количество пострадавших уточняется.
«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи устанавливают детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром 21 июня Керченский полуостров атаковали украинские беспилотники. По его словам, погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения. Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших.
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