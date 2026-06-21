После атаки дронов в Крыму госпитализированы 14 человек, среди них двое детей

После ночной атаки беспилотников ВСУ в больницы Крыма попали 14 человек, двое из них — дети. Об этом журналистам рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме», — отметил он.

По словам Кузнецова, ещё шестерым помощь оказали амбулаторно, без госпитализации.

Два пострадавших ребёнка остаются в реанимации с тяжёлыми травмами. Для выработки дальнейшей стратегии помощи к делу привлекут федеральных специалистов. Консилиум пройдёт в формате телемедицины.

А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром 21 июня Керченский полуостров атаковали украинские беспилотники. По его словам, погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения. Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших.