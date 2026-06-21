За ночь над регионами РФ сбили 239 украинских БПЛА

Минувшая ночь стала одной из самых интенсивных для российских средств противовоздушной обороны. Как сообщили в Министерстве обороны России, дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Вражеские беспилотники были сбиты над территориями девяти регионов: Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крым и Адыгеи. Кроме того, дроны уничтожались над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью в Ростовской области было уничтожено более десятка БПЛА в трёх городах и четырёх районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Эта атака стала частью массированного налёта, который ПВО отразила по всей стране.