В Ростовской области ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированный налёт украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром 21 июня, минувшей ночью было уничтожено более десяти БПЛА.

Беспилотники сбиты в трёх городах – Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в четырёх районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены», – написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, информация о типе и количестве уничтоженных дронов уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в пригороде Воронежа от падения обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. По словам губернатора Александра Гусева, жизни пациентки ничто не угрожает.