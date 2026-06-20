14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

По словам Гусева, сейчас жизни юной пациентки ничто не угрожает. Медики приняли решение оставить ребёнка под наблюдением в стационаре на несколько часов для контроля состояния.

Сегодня в ЛНР два человека погибли при попытке убрать взрывоопасный предмет, сброшенный украинским дроном. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ сбросили боеприпасы на оживлённую трассу в сторону Ростовской области. Один из местных жителей заметил подозрительный объект и попытался самостоятельно его переместить, в этот момент прогремел взрыв, который убил его вместе со спутником.