14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа
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Подросток пострадал при падении обломков сбитого украинского БПЛА в жилой зоне пригорода Воронежа. Подробности инцидента привёл губернатор Александр Гусев.
Глава области уточнил, что ранение получила девочка 2012 года рождения. Инцидент произошёл минувшим утром.
По словам Гусева, сейчас жизни юной пациентки ничто не угрожает. Медики приняли решение оставить ребёнка под наблюдением в стационаре на несколько часов для контроля состояния.
Сегодня в ЛНР два человека погибли при попытке убрать взрывоопасный предмет, сброшенный украинским дроном. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ сбросили боеприпасы на оживлённую трассу в сторону Ростовской области. Один из местных жителей заметил подозрительный объект и попытался самостоятельно его переместить, в этот момент прогремел взрыв, который убил его вместе со спутником.
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