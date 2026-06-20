Силы ПВО уничтожили ещё два дрона на подлёте к Воронежу

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата на подлёте к Воронежу. Об этом сообщил губернатора Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В то же время режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.