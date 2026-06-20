Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:18

Силы ПВО уничтожили ещё два дрона на подлёте к Воронежу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата на подлёте к Воронежу. Об этом сообщил губернатора Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В то же время режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Семь украинских БПЛА над Тульской областью сбили силы ПВО
Семь украинских БПЛА над Тульской областью сбили силы ПВО

Ранее губернатор Воронежской области объявил угрозу удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже, там включены сирены. А за ночь российские ПВО сбили 187 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar