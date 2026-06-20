Силы ПВО уничтожили ещё два дрона на подлёте к Воронежу
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Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата на подлёте к Воронежу. Об этом сообщил губернатора Воронежской области Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В то же время режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Ранее губернатор Воронежской области объявил угрозу удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже, там включены сирены. А за ночь российские ПВО сбили 187 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
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