ПВО уничтожила 187 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны России сообщило об очередной ночной атаке беспилотников врага на регионы России. По данным ведомства, в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня было перехвачено и уничтожено 187 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

БПЛА были сбиты над рядом регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую и Астраханскую области, а также Краснодарский край, Московский регион и Крым.

Кроме того, цели были поражены над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели были сбиты над территориями 12 регионов а также над акваториями Чёрного моря.