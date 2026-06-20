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Регион
20 июня, 04:56

ПВО уничтожила 187 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Минобороны России сообщило об очередной ночной атаке беспилотников врага на регионы России. По данным ведомства, в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня было перехвачено и уничтожено 187 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

БПЛА были сбиты над рядом регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую и Астраханскую области, а также Краснодарский край, Московский регион и Крым.

Кроме того, цели были поражены над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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А в ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели были сбиты над территориями 12 регионов а также над акваториями Чёрного моря.

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Артём Гапоненко
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