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19 июня, 17:26

При атаке дрона ВСУ на Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребёнок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Об этом проинформировал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Киевский режим атаковал с помощью БпЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!»написал глава региона.

Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи. Исполняющий обязанности губернатора пожелал юному пациенту скорейшего восстановления.

Руководитель региона также обратился к местным жителям. Он подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по приграничным территориям, и призвал граждан сохранять повышенную внимательность и осторожность.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Брянской области, погибла женщина
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Брянской области, погибла женщина

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели восьмилетней девочки в Раменском. Трагедия произошла во время пожара, вспыхнувшего после попадания украинского беспилотника в многоквартирный дом. Ребёнок в момент атаки находился в квартире вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.

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Юрий Лысенко
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