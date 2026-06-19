Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:50

8-летняя девочка погибла в квартире дома в Раменском, куда ударил дрон ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Во время украинской атаки на жилой многоквартирный дом в подмосковном Раменском погибла 8-летняя девочка. Ребёнок умер во время пожара, который начался после удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — говорится в его тексте в телеграм-канале.

Мать с двумя дочками пыталась сбежать от дрона ВСУ на машине — погоня закончилась взрывом
Мать с двумя дочками пыталась сбежать от дрона ВСУ на машине — погоня закончилась взрывом

Ранее сообщалось, что в Московской области в результате налёта дронов ВСУ повреждены жилые дома (Жуковский, Электросталь), ТЦ и инфраструктура, ранена женщина. В Жуковском повреждён выход на пожарную лестницу и балконы, в Электростали — крыша дома и сгорел автомобиль от падения обломков. СК пообещал установить причастных к атакам.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar