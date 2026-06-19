8-летняя девочка погибла в квартире дома в Раменском, куда ударил дрон ВСУ
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Во время украинской атаки на жилой многоквартирный дом в подмосковном Раменском погибла 8-летняя девочка. Ребёнок умер во время пожара, который начался после удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — говорится в его тексте в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Московской области в результате налёта дронов ВСУ повреждены жилые дома (Жуковский, Электросталь), ТЦ и инфраструктура, ранена женщина. В Жуковском повреждён выход на пожарную лестницу и балконы, в Электростали — крыша дома и сгорел автомобиль от падения обломков. СК пообещал установить причастных к атакам.
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