8-летняя девочка погибла в квартире дома в Раменском, куда ударил дрон ВСУ

Во время украинской атаки на жилой многоквартирный дом в подмосковном Раменском погибла 8-летняя девочка. Ребёнок умер во время пожара, который начался после удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — говорится в его тексте в телеграм-канале.