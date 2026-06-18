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18 июня, 14:09

СК установит причастных к атакам украинских БПЛА на Московскую область

Следственный комитет России. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России установит всех лиц, причастных к последней атаке украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой пострадали 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

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Ранее мэр Москвы сообщил, что на подлёте к столице сбито более 180 дронов, ПВО продолжает работу. Губернатор Воробьёв уточнил, что в области повреждены жилые дома (Жуковский, Электросталь), ТЦ и инфраструктура, ранена женщина. В Жуковском повреждён выход на пожарную лестницу и балконы, в Электростали — крыша дома и сгорел автомобиль от падения обломков.

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Анастасия Никонорова
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