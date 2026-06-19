Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Брянской области, погибла женщина

Украинские формирования нанесли прицельный удар по жилому дому в посёлке Рабочий Севского района. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Атака осуществлялась с помощью FPV-дрона. В результате прямого попадания погибла мирная жительница.

«Глубокие соболезнования родным погибшей. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», — написал глава региона.

Жилой дом получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются последствия варварского налёта. Ковальчук назвал случившееся очередной атакой киевского режима по приграничью.

Ночью подразделения ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что мирные жители не пострадали, а повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано.