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19 июня, 13:32

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Брянской области, погибла женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские формирования нанесли прицельный удар по жилому дому в посёлке Рабочий Севского района. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Атака осуществлялась с помощью FPV-дрона. В результате прямого попадания погибла мирная жительница.

«Глубокие соболезнования родным погибшей. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», — написал глава региона.

Жилой дом получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются последствия варварского налёта. Ковальчук назвал случившееся очередной атакой киевского режима по приграничью.

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8-летняя девочка погибла в квартире дома в Раменском, куда ударил дрон ВСУ

Ночью подразделения ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что мирные жители не пострадали, а повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано.

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Юрий Лысенко
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