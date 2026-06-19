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Регион
19 июня, 05:02

Над регионами России за ночь сбили 133 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. По данным МО РФ, атака была отражена в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.

БПЛА были сбиты над рядом регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую и Рязанскую области. Также цели уничтожались над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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А в ночь на 18 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников. Цели были сбиты над территориями 14 регионов а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Артём Гапоненко
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