Писториус: Германия передаст Украине трёхзначное число ракет

Германия планирует передать Украине «трёхзначное число» ракет класса «воздух — воздух» из собственных военных запасов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины.

По его словам, Берлин уже поставил Киеву дополнительную систему IRIS-T и ускорил передачу управляемых ракет к комплексам IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, Германия намерена передать Украине ракеты «воздух — воздух».

Писториус также сообщил, что ФРГ выделит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Отдельно министр отметил развитие военно-промышленного сотрудничества между Германией и Украиной, включая совместные проекты в сфере беспилотников и возможное производство вооружений средней и большой дальности. В частности, он упомянул соглашение о выпуске БПЛА Termite на территории Германии для дальнейших поставок в ВСУ.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложил партнёрам по НАТО нарастить военную поддержку Украины. По его словам, цель инициативы — усилить давление на Россию.