Германия, судя по всему, испытывает ностальгию по нацистской символике и поведению, которые демонстрируют украинские батальоны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства процитировал заявление министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля о наращивании обмена опытом между немецкими и украинскими военными, назвав последних «новыми нацистами». По мнению Лаврова, Германия «сбрасывает с себя маску», обнажая скрытые нацистские корни и инстинкты.

«Вадефуль объявил, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с ВСУ. То есть, с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые, националистические батальоны», — сказал журналистам Лавров.

Также Лавров призвал сделать всё для торжества справедливости на Украине. Глава МИД также отметил, что в ходе встречи с Александром Лукашенко обсуждалась роль западных коллег в урегулировании вопросов, которые выходят за рамки украинского конфликта. Речь идёт об общих принципах безопасности — как в Европе, так и в глобальном масштабе. Лавров подчеркнул, что по этим вопросам у России есть единая позиция.