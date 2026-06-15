Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в связи с продолжающимся конфликтом на Украине необходимо приложить все усилия для торжества справедливости. Эти слова были сказаны по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота против РФ — сначала гибридная, потом горячая, — эта война не прекращается, и необходимо делать всё, чтобы справедливость восторжествовала», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, прежде всего речь идёт о правах русских людей, которых киевский режим давно пытается полностью лишить.

Глава МИД также отметил, что в ходе встречи с Лукашенко обсуждалась роль западных коллег (и США, и европейцев) в урегулировании вопросов, которые выходят за рамки украинского конфликта. Речь идёт об общих принципах безопасности — как в Европе, так и в глобальном масштабе. Лавров подчеркнул, что по этим вопросам у России есть единая позиция.

Ранее в МИД России предупредили, что Запад начал задумываться о том, чтобы использовать украинский режим и против Белоруссии. В документе говорится, что с 2022 года западные страны активно задействуют «нелегитимный неонацистский режим в Киеве» как геополитический и военный плацдарм против РФ, и в последнее время появились идеи о его применении против Минска.