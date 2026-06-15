Запад начал рассматривать возможность применения украинского режима против Белоруссии. Об этом сообщается в совместном докладе МИД России и Белоруссии от 15 июня.

В документе говорится, что с 2022 года Запад активно задействует «нелегитимный неонацистский режим в Киеве» как геополитический и военный плацдарм против России, и в последнее время появились идеи о его применении против Белоруссии.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, наблюдаются попытки установить новый порядок в мировом сообществе, нивелировать понятия государственного суверенитета и национального равенства, а также исказить исторические факты. В этот же ряд ставятся и упомянутые двойные стандарты в сфере защиты прав человека.

Ещё одной характерной чертой современности является отказ стран Запада от выполнения своих социальных обязательств и их переход к милитаризации всех сфер экономики под предлогом надвигающейся «внешней опасности». В министерстве напомнили, что именно «российская угроза» служит обоснованием для наращивания военных усилий, увеличения числа учений и роста оборонных расходов, что происходит в ущерб благосостоянию граждан этих государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече они обсудили текущие вопросы сотрудничества двух стран.