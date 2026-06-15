Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. О грядущих переговорах глава белорусского государства рассказал в ходе диалога с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили текущую повестку взаимодействия двух стран.

Конкретные даты пока не уточняются, однако визит уже находится в стадии подготовки. Ожидается, что на повестке дня окажутся вопросы безопасности, экономические интеграционные процессы и развитие двусторонних отношений.

Подобные контакты проходят регулярно, подтверждая высокий уровень союзнических обязательств. Глава МИД России в свою очередь отметил важность координации действий на международной арене.