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Регион
15 июня, 08:21

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. О грядущих переговорах глава белорусского государства рассказал в ходе диалога с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили текущую повестку взаимодействия двух стран.

Конкретные даты пока не уточняются, однако визит уже находится в стадии подготовки. Ожидается, что на повестке дня окажутся вопросы безопасности, экономические интеграционные процессы и развитие двусторонних отношений.

Подобные контакты проходят регулярно, подтверждая высокий уровень союзнических обязательств. Глава МИД России в свою очередь отметил важность координации действий на международной арене.

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Оксана Попова
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