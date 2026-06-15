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Регион
15 июня, 08:43

Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, чтобы её избежать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белоруссия готовится к войне для того, чтобы её избежать и именно в этом главное отличие Минска от Вашингтона. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Вперёд иногда выдвигаются оборонные ведомства или ведомства войны, как в США. Но только мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день, не дай бог, конечно», — сказал белорусский лидер.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече они обсудили текущие вопросы сотрудничества двух стран.

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Наталья Афонина
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