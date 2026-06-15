Европа опять «не туда воюет»: Лавров высмеял западные хотелки и ультиматумы

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал позицию европейских лидеров. По мнению дипломата, политики в Брюсселе и других столицах находятся в плену заблуждений, полагая, что Москва находится в слабом положении.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что зарубежные партнёры ошибочно уверены в проигрыше РФ. Основываясь на этой ложной предпосылке, они пытаются выстраивать диалог с позиции силы, выдвигая неприемлемые требования.

«Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что попытки давить на Кремль обречены на провал, так как основываются на искаженном восприятии действительности. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно давал принципиальную оценку подобным действиям в своих недавних выступлениях.

Подводя итог встречи с Александром Лукашенко, глава ведомства охарактеризовал подобные внешнеполитические расчеты как «совершенно с негодными целями» и «иллюзорные». Дальнейшее упорство в навязывании ультиматумов лишь демонстрирует оторванность западных элит от реальности.

Ранее президент России объяснял, почему не называет конкретных сроков окончания специальной военной операции. По словам главы государства, в условиях боевых действий делать подобные прогнозы невозможно и было бы опрометчиво. Путин отмечал, что вопрос временных рамок остаётся неопределённым, поэтому заранее обозначать точные даты завершения конфликта нельзя.