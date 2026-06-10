Лавров признался, что пропускал бы мимо ушей идеи ЕС о переговорах по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что предложения европейских политиков о мирном урегулировании на Украине следует игнорировать до тех пор, пока их серьёзность не будет доказана. По его словам, пока не станет ясно, что это не попытка поддержать «киевский нацистский режим», такие идеи не имеют практического значения. Министр сделал это заявление на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.

«Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, ещё и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать, но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Зеленский ранее выступил на саммите Северо-Балтийской восьмёрки с требованием обязательно привлечь Европу к диалогу с Россией. Он заявил, что европейские государства непременно должны находиться за столом любых переговоров по урегулированию конфликта. По его утверждению, Европа неспособна быть нейтральным посредником, так как уже заняла сторону Украины. Своё требование он обосновал ранее принятыми в отношении России решениями, в частности санкционными мерами.