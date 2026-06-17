Глава МИД Германии предложил НАТО усилить военную помощь Украине

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подтвердил, что предложил партнёрам по НАТО нарастить военную поддержку Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Берлине. По словам Вадефуля, цель инициативы — усилить давление на Россию.

«В рамках НАТО я выступил с предложением о том, чтобы усилить военную помощь Киеву», — сказал немецкий министр.

Ранее портал BR24 писал, что Вадефуль предложил странам альянса выделить Украине ещё минимум €90 млрд сверх уже согласованного кредита Евросоюза. Речь идёт о дополнительной поддержке на фоне ранее утверждённого плана ЕС на 2026–2027 годы.

В декабре 2025 года на саммите Евросоюза был одобрен пакет в размере €90 млрд: €60 млрд должны пойти на оружие для Киева, ещё €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. Эти деньги планируют привлечь через общеевропейский кредит. Обслуживать и возвращать его предстоит самому ЕС, тогда как Киев получит средства безвозмездно, поскольку уже не способен самостоятельно справляться с долговой нагрузкой.

Кроме того, сегодня на германо-польском форуме Вадефуль также заявил, что Германия и Польша станут ключевыми узлами НАТО для переброски войск на восточный фланг в случае военного конфликта. По его словам, Берлин и Варшава формируют основу европейской обороны и сдерживания альянса. Министр также подчеркнул важность обновления оборонного соглашения между Германией и Польшей.