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17 июня, 13:15

Вадефуль: Германия и Польша станут узлами НАТО для переброски войск на восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danielo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danielo

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в случае военного конфликта страны НАТО будут использовать территорию ФРГ и Польши для переброски сил на восточный фланг. Он сделал это заявление на германо-польском форуме.

«Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО. В случае необходимости обороны сотни тысяч солдат союзников будут перебрасываться через наши страны на восток — как в Польшу, так и в страны Балтии», — сказал Вадефуль.

Министр подчеркнул, что Берлин и Варшава образуют основу европейской обороны и сдерживания НАТО. В этой связи он отметил важность обновления оборонного соглашения между странами, которое позволит углубить сотрудничество в оборонной промышленности и совместных учениях, особенно в регионе Балтийского моря.

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Ранее председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил: политика Германии в отношении Польши не сулит ничего хорошего и может обернуться «ножами в спину». Поводом стало силовое задержание поляков в Берлине во время акции у мемориала жертвам нацистской оккупации.

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Дарья Денисова
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