Президент Финляндии публично высказался о возможности нормализации отношений с Москвой. Это заявление прозвучало на фоне общей антироссийской риторики в Европе и вызвало широкий резонанс.

Политконсультант Руслан Андреев в комментарии RuNews24.ru назвал этот шаг проблеском здравого смысла. По его словам, Стубб обнажил главную пропагандистскую конструкцию Брюсселя: мнимая угроза с Востока нужна НАТО для оправдания своего существования и роста военных бюджетов.

«Он прекрасно понимает, что Финляндия и Швеция нужны НАТО гораздо больше, чем НАТО этим странам. Им, по сути, ничего и никто не угрожает», — отметил эксперт.

Андреев подчеркнул, что из 32 членов альянса 30 находятся в Европе. Единственный противник, которого альянс может представить своему населению, — это Россия. Поэтому сохранение напряжённости выгодно военно-политическому блоку.

При этом экономика Суоми ощутимо страдает от санкций и закрытых границ. Приграничные районы, ранее жившие за счёт российских туристов, теперь сталкиваются с проблемами. Европейские или китайские путешественники туда не поедут.

Аналитик добавляет: Стубб, имеющий хорошие личные контакты с Трампом, стремится укрепить свой авторитет на фоне кризиса доверия к лидерам ЕС. Его слова можно считать призывом к прагматичному диалогу — как по Украине, так и по общей архитектуре безопасности в Европе.

Напомним, ранее президент Стубб заявил, что европейским странам необходимо сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, а инициатором диалога должен выступить именно Евросоюз. По его словам, Европе нужно действовать сообща с Соединёнными Штатами. Однако при этом европейцы должны честно отвечать себе на вопрос, отвечает ли текущая внешняя политика Вашингтона в отношении России и Украины их собственным интересам.