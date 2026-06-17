«Ожидать ножа»: Качиньский предрёк Польше удар в спину от Германии после скандала в Берлине

Политический курс Германии в отношении Польши не сулит соседям ничего хорошего и может обернуться предательством. О такой позиции заявил председатель правоконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в соцсети Х, комментируя резонансный случай силового задержания польских граждан в столице ФРГ.

«Единственное, чего мы можем ожидать от Германии, которая не преодолела ни своего нацистского и империалистического прошлого, ни отношения к полякам, так это ножа в спину», — написал он.

События развернулись 16 июня в Берлине. Местные полицейские применили силу к группе польских граждан. Поводом стала акция у камня в память о жертвах нацистской оккупации Польши. Участники попытались установить рядом с монументом деревянный крест. Сотрудники правоохранительных органов повалили демонстрантов на асфальт. На нарушителей надели наручники и полностью обездвижили их. Эти действия вызвали бурное возмущение в Польше. Особенно остро на произошедшее отреагировали оппозиционеры и правые политики.

А ранее президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Триггером послужил шаг Киева, официально закрепившего за одной из боевых единиц ВСУ почётное именование, отсылающее к наследию УПА*.

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