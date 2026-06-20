Семь украинских БПЛА над Тульской областью сбили силы ПВО

Над Тульской областью ночью уничтожили семь украинских БПЛА. ВСУ атаковали регион дронами ночью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram‑канале. По его словам, подразделения ПВО Минобороны России отработали отражение атаки и нейтрализовали беспилотники.

«Прошедшей ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.

Власти предварительно сообщают, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали, пострадавших среди населения тоже нет.

Этой же ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Севастополем. Их сбили в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, жертв и пострадавших среди жителей не оказалось.