Развожаев сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Севастополем

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

БПЛА были сбиты в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, пострадавших среди жителей нет.

На данный момент в городе режим воздушной тревоги отменён.

Также ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлёте к городу. О возможных последствиях на земле пока не сообщают.