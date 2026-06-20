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20 июня, 01:52

Развожаев сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Севастополем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

БПЛА были сбиты в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, пострадавших среди жителей нет.

На данный момент в городе режим воздушной тревоги отменён.

Шапша сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Калужской областью
Шапша сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Калужской областью

Также ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлёте к городу. О возможных последствиях на земле пока не сообщают.

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Артём Гапоненко
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