Силы ПВО сбили два БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июня.

«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву», — указал Собянин.

По информации властей, на местах падения обломков уже работают столичные специалисты экстренных служб. О возможных последствиях на земле пока не сообщают.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов над Калужской областью. Их сбили в Боровском, Износковском, Кировском и Сухиничском округах, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.