В ЛНР два человека погибли при взрыве сброшенного дроном ВСУ боеприпаса

Двое человек погибли в ЛНР после детонации сбросов с украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживлённых участков автодороги республики в сторону Ростовской области. В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых», — написал он.

Беда случилась, когда один из местных жителей заметил подозрительный объект. Мужчина попытался убрать находку самостоятельно, в этот момент прогремел взрыв. Оба человека погибли.

Руководитель республики выразил соболезнования родственникам жертв. Он также обратился к гражданам с экстренным предупреждением.

В настоящее время на магистрали Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский», на отрезке между посёлком Должанский и городом Ровеньки, введены ограничения на проезд. Движение перекрыто до полного завершения инженерно-сапёрных работ, на месте действуют профильные службы.

Пасечник призвал жителей ни в коем случае не приближаться к обломкам дронов или неразорвавшимся устройствам. Об опасной находке необходимо без промедления сообщать по номеру 109.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинского дрона на пассажирский автобус. К счастью, в момент удара транспорт находился на стоянке у районной больницы, внутри никого не было, что позволило избежать человеческих потерь.