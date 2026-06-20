Дроны сбили в четырёх районах Ростовской области

Минувшей ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Чертковский, Миллеровский, Морозовский и Красносулинские районы Ростовской области. Дроны были уничтожены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал глава региона в «Максе».

Всего же за период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 187 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В частности, силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Севастополем.