В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотник вооружённых формирований Украины нанёс удар по многоквартирному жилому дому. Как сообщил региональный оперативный штаб, инцидент произошёл в городе Строитель.

В результате детонации взрывного устройства в одной из квартир загорелся балкон. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают масштаб повреждений.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край – один из дронов упал на территорию частного дома в Крымске, после чего загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.