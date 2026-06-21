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Регион
20 июня, 22:54

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотник вооружённых формирований Украины нанёс удар по многоквартирному жилому дому. Как сообщил региональный оперативный штаб, инцидент произошёл в городе Строитель.

В результате детонации взрывного устройства в одной из квартир загорелся балкон. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают масштаб повреждений.

14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа
14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край – один из дронов упал на территорию частного дома в Крымске, после чего загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.

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Юния Ларсон
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