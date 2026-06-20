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20 июня, 20:29

Пожар начался во дворе частного дома из-за атаки БПЛА на Крымск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ снова атаковали беспилотниками Краснодарский край. В результате налёта один из доронов упал на территорию частного дома в Крымске. Инцидент обернулся пожаром. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

«В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения», — указали в сообщении штаба.

Сотрудники экстренных служб смогли оперативно потушить пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.

14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа
14-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

За день 20 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 24 дрона ВСУ самолётного типа. БПЛА сбили над пятью регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Лия Мурадьян
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