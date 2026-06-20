Пожар начался во дворе частного дома из-за атаки БПЛА на Крымск

ВСУ снова атаковали беспилотниками Краснодарский край. В результате налёта один из доронов упал на территорию частного дома в Крымске. Инцидент обернулся пожаром. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

«В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения», — указали в сообщении штаба.

Сотрудники экстренных служб смогли оперативно потушить пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.

За день 20 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 24 дрона ВСУ самолётного типа. БПЛА сбили над пятью регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.