Системы ПВО за шесть часов сбили 24 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — сообщили в ведомстве.

А ночью силы ПВО отразили массированную атаку: сбито 187 БПЛА ВСУ. Дроны уничтожены в девяти регионах, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, над Краснодарским краем, Москвой и Подмосковьем, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.