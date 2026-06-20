Системы ПВО за шесть часов сбили 24 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — сообщили в ведомстве.
А ночью силы ПВО отразили массированную атаку: сбито 187 БПЛА ВСУ. Дроны уничтожены в девяти регионах, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, над Краснодарским краем, Москвой и Подмосковьем, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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